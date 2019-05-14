У Львові скасували автобусний маршрут №50

У Львові з 13 травня скасували автобусний маршрут №50, який сполучав вулицю Джорджа Вашингтона та мікрорайон Рясне-2, повідомляє «Tvoemisto.tv». Наразі перевізник відмовився від цього маршруту, оскільки відбулись зміни у схемі руху маршруту №47а.

«За тимчасовою угодою приватний перевізник ТзОВ «Успіх БМ» обслуговував його до 12 травня. У зв’язку з тим, що відбулися зміни в схемі маршруту №47а, який фактично почав дублювати маршрут №50, а також через новий конкурс, вони відмовилися від обслуговування цього маршруту», – розповів заступник керівника управління транспорту ЛМР Ігор Собенко.

У жовтні 2018 року управління транспорту Львівської міської ради оголосило конкурс на маршрут №50. Однак перевізники не подали жодних пропозицій. Таким чином управління транспорту двічі підписувало тимчасовий договір із ТзОВ «Успіх БМ», яке обслуговувало маршрут до цього.

За рішенням виконкому від 10 травня, з перевізником планували втретє укласти тимчасовий договір. Водночас на 20 червня у міськраді запланували провести новий конкурс перевізників на 14 маршрутів, зокрема й на 50-й. Утім, його наявну схему не змінювали. За словами Ігоря Собенка, якщо і цього разу на нього не подадуть пропозицій, то маршрут можуть і не відновити.

Як розповів ZAXID.NET Ігор Собенко, нагальної потреби у маршруті №50 наразі не має.

«Власне, якщо уже буде маршрут 47-а й там ще буде збільшення кількості великих автобусів на тому маршруті, я не знаю, чи буде потрібен маршрут №50. Проте наразі на нього оголошений конкурс й всі охочі можуть податися», − додав Ігор Собенко.

До слова, на маршруті №50 курсувало 12 малих автобусів. Натомість на маршруті 47-а курсує 18 великих автобусів.