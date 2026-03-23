У Львівській обласній універсальній науковій бібліотеці презентували унікальне панно, створене з 15 200 пластикових кришок. Автор роботи – військовослужбовець ЗСУ Антон Бойко родом із Бахмут. Панно розміром 3×4 метри відтворює образ Тарас Шевченко та містить його відомий заклик: «Борітеся – поборете!». Роботу виконали за принципом вишивки – її створення тривало кілька місяців. Для автора цей процес став способом підтримати психоемоційний стан під час війни. Панно подарували Львову, а бібліотека першою представила його публіці. У закладі також зазначили, що вхід на відкриття був символічним – відвідувачі приносили пластикові кришки як донат.

Фото Львівської обласної ради