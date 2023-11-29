Галицький районний суд Львова визнав львів’янку Надію Г. винною в умисному заподіянні тілесного ушкодження працівнику правоохоронного органу. За укус поліцейського її засудили до 1 року позбавлення волі, але звільнили від кримінальної відповідальності через строки давності.

Інцидент трапився ще 14 липня 2017 року, коли до Львова з візитом прибув тодішній президент Петро Порошенко. У обідній час, для охорони вул. Театральної поблизу будинку №4 також залучили дільничного офіцера Личаківського відділу поліції. Приблизно о 18:00 від начальства поліцейські отримали вказівку затримати підозрілу жінку, яка намагалася проникнути в ресторан «Бачевських», де перебував Порошенко, а перед тим пробувала вибігти під колеса авто його кортежу.

Поліцейські зупинили невідому громадянку, попросили пред’явити документи та назвати свою особу, на що вона категорично відмовилась. Після чого жінку запросили до відділку поліції, але та почала втікати в напрямку ринку «Галицький». Далі втікачку силою затримали та помістили в службовий автомобіль. Проте вона опиралася, поводилася агресивно і била ногами по кузову машини.

Дорогою до Галицького відділку поліції жінка вкусила одного з поліцейських за праве передпліччя, після чого до неї застосували кайданки. Далі потерпілий правоохоронець через отримані травми звернувся за медичною допомогою. У нього зафіксували легкі тілесні ушкодження у виді синця та саден на правій руці.

Колеги потерпілого говорили в суді, що жінка ходила кругом біля ресторану, куди мав прибути Порошенко, а при собі мала поліетиленовий пакет з невідомим вмістом.

Жінка у суді не визнала свою вину і пояснила, що перебувала поблизу кортежу президента аби передати йому якісь важливі документи. Проте зауважує, що її незаконно затримали без будь-яких пояснень.

Після звільнення вона звернулась за медичною допомогою до міського травматологічного пункту №1 Львова, де їй діагностували забійну гематому правого передпліччя. Далі львів’янка написала заяву до Львівської обласної прокуратури, тому слідчі ДБР у жовтні 2017 року почали розслідування щодо перевищення службових повноважень, а вона є потерпілою.

У справі з укусом поліцейського жінку звинуватили в умисному заподіянні працівникові правоохоронного органу тілесного ушкодження, у зв`язку з виконанням цим працівником службових обов`язків за ч. 2 ст. 345 КК України.

Суд визнав львів’янку винною та призначив 1 рік позбавлення волі. Проте жінку звільнили від кримінальної відповідальності за строками давності, оскільки з дня вчинення злочину минуло вже 5 років.

Також при обиранні покарання обвинуваченій суд врахував відсутність судимості та сімейний стан – матір-героїня. Вирок можна буде оскаржити в апеляції.