Посадовець "забув" задекларувати будинок, землю і дві машини

Державне бюро розслідувань скерувало до суду обвинувальний акт на заступника начальника і колишнього виконувача обов’язків начальника Львівського обласного ТЦК та СП. Полковника судитимуть за приховування майна на майже 8 млн грн, повідомляє пресслужба ДБР.

Як повідомляв ZAXID.NET, у вересні 2025 року ДБР викрило заступника начальника Львівського обласного ТЦК та СП полковника Олександра Д., який приховав у декларації будинок площею 139 м2 та земельну ділянку площею 0,025 га, які він оформив на тещу. Тоді йшлося про приховування від декларування майна на понад 6 млн грн.

Додаткова перевірка способу життя посадовця показала, що в декларації також відсутні автомобілі Mercedes та Nissan, оформлені на батька та сестру полковника, але фактично використовувалися ним і його дружиною. Таким чином загальна вартість незадекларованого майна становить майже 8 млн грн.

Розслідування також встановило, що офіційні доходи посадовця не відповідають вартості придбаного майна.

Посадовця судитимуть за декларування недостовірної інформації (ч. 1 та ч. 2 ст. 366-2 КК України). Йому загрожує до двох років обмеження волі з позбавленням права обіймати певні посади.