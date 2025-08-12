У львівському депо «Укрзалізниці» провели навчання з ліквідації надзвичайних ситуацій
Новини Львова від ZAXID.NET за 12 серпня
У вівторок, 12 серпня, у програмі «Новини Львова від ZAXID.NET» дивіться:
- Задля уникнення трагедій. У депо «Укрзалізниці» провели масштабні навчання з ліквідації надзвичайних ситуацій.
- Завдяки інвестору. Озеро на вул. Панча вже цьогоріч наповнять водою.
- Коронавірус повертається? У нашому регіоні на COVID-19 за останній тиждень захворіли 25 людей.
- З нагоди Дня молоді. На подвір’ї центру «Незламні матусі» влаштували свято.
