Ресторан «Китайський Привіт» працює на вул. Вороного, 3

ГУ Держпродспоживслужби у Львівській області оштрафувало ресторан «Китайський привіт» у Львові на 48 тис. грн. У липні в ресторані, який належить київському ресторатору та фудблогеру Міші Кацуріну, трапилось масове отруєння.

Як повідомили у вівторок, 12 серпня, у Держпродспоживслужбі, фахівці провели перевірку в ресторані «Китайський привіт» та виявили низку порушень гігієнічних вимог та обігу харчових продуктів. За результатами перевірки заклад оштрафували на 48 тис. грн.

Нагадаємо, ресторан «Китайський Привіт» на вул. Вороного, 3 відкрився лише 13 липня та спричинив ажіотаж серед відвідувачів. А вже 16 липня стало відомо, після відкриття в закладі трапилось масове отруєння. До інфекційної лікарні потрапив навіть засновник закладу Міша Кацурін.

Загалом до лікарні потрапило 75 хворих, серед яких дев’ятеро дітей і двоє вагітних. Збудником, через яке трапилось отруєння, стала сальмонела. Усі хворі їли «Сінгапурський чізкейк», до складу якого входять сирі яйця.

Заклад знову відкрили 5 серпня. За словами Міші Кацуріна, на кухні імплементували світову систему харчової безпеки, зокрема замінили сирі яйця на пастеризовані.