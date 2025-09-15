Подія присвячена темі ідентичностей

11–12 жовтня у Львові відбудеться «Дизаріум» – всеукраїнська дизайн-подія, що вже втретє об’єднає українських та міжнародних фахівців. Цьогоріч очікується понад 10 тисяч учасників – подія стане частиною програми «Львів – Молодіжна столиця Європи 2025».

Тема «Дизаріуму» цього року – «Ідентичності». Організатори пояснюють, що йдеться про різні ролі, які поєднують у собі сучасні дизайнери – від волонтерів і військових до викладачів і митців. Програма охопить різні напрямки: комунікаційний дизайн, цифрові продукти, архітектуру, штучний інтелект тощо.

«Тема «Ідентичності» – не лише про нас як фахівців певної сфери. Вона про кожного, хто поєднує в собі різні ролі та досвіди: військовий, дизайнер, музикант, режисер, дослідник. Про тих, хто постійно шукає, знаходить і знову змінюється. «Дизаріум. Ідентичності» цього року буде ближчим до фестивалю — з маркетом, концертом і зонами відпочинку, але обов’язково з виступами та воркшопами. Ми прагнемо створити подію, яка запам’ятається й асоціюватиметься зі Львовом», – ділиться Юліана Саврук, співзасновниця «Дизаріум», керівниця ЛКП «Лев».

Протягом двох днів учасників чекають спеціальні покази у «Планеті кіно» напередодні, дизайн-змагання, маркет та концерт. Також відбуватиметься дводенна конференція з провідними спікерами – дизайнер та ілюстратор Крістоф Німанн, артдиректорка Адріане Шпанієр, бренд-дизайнер ЗСУ Тарас Іщик, дизайн-директор MacPaw Олександр Агеєв і партнерка Spiilka Design Büro Настя Жеребецька.

Організаторами «Дизаріуму» є простір дизайну Pixlab з мережі ТВОРИ! спільно з CASES за підтримки Львівської міської ради, ЮНІСЕФ та партнерів.

Вхід вільний за умови попередньої реєстрації.