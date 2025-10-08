Архітектурною бібліотекою можна буде користуватися безкоштовно

У Львові відновили унікальну бібліотеку з матеріалами про архітектуру, дизайн і мистецтво. Її відкриють у Пороховій вежі 20 жовтня. Вона буде працювати як «Візарій», повідомили у департаменті з питань культури, національностей та релігій Львівської ОДА.

«Це не просто бібліотека, а нова типологічна одиниця – “Візарій”, що поєднує дослідження, освіту й публічні події», – пояснила директорка «Порохової вежі» Ангеліна Єфименко.

Фондова колекція налічуватиме понад 7000 примірників, найстарішим з яких близько 200 років. Зокрема це альбом креслень Віденської опери (1885), журнал Menorah (1925-1932), гід Oxford City and University (1893) та альбом гравюр Альбрехта Дюрера.

У фонді бібліотеки зібрали близько 7000 видань (фото Марини Герасименко)

Цю літературу колекціонували при Львівській спілці архітекторів з 1950-х років. Тепер фонд систематизували, частково оцифрували й відкриють для відвідувачів у новому форматі.

Безоплатну читальну залу та дослідницький простір «Візарій» відкриють 20 жовтня в Центрі архітектури, дизайну та урбаністики в Пороховій вежі (вул. Підвальна, 4). В онлайн-каталозі можна буде переглянути оцифровані видання та замовити їх для роботи на місці.

«”Візарій” – це не просто відновлений архів, а живий простір, який відкриває унікальні ресурси для архітекторів, дизайнерів, митців і дослідників. Такі ініціативи формують культурне середовище, зберігають культурну спадщину й водночас осучаснюють її», – зазначила директорка Департаменту з питань культури, національностей та релігій Львівської ОДА Ірина Гаврилюк.

Користуватися літературою можна буде безкоштовно у читальному залі (фото Марини Герасименко)

Заплановані також воркшопи, лекції та дискусії, зокрема про відбудову українських міст і сучасну видавничу практику артбуків.

До слова, у Львові на вул. Шота Руставелі, 8 вже два роки працює муніципальна Мистецька бібліотека. У ній також частково представлена література про архітектуру і мистецтво, а також відбуваються виставки, лекції та інші освітні події.