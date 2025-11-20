У четвер, 20 листопада, у програмі «Новини Львова від ZAXID.NET» дивіться: Твоя кров рятує. У центрі Львова влаштували виїзну донацію крові. Один з найскладніших етапів робіт. На вул. Залізничній облаштовують каналізаційні мережі. Таксі під час комендантської години. У Львові підбили підсумки роботи. Якими будуть Різдво і Новий рік. У Львівській міськраді розповіли про події на свята.

