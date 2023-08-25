Галицький районний суд Львова виніс вирок вчительці Вікторії Сухих, яка погодилась на співпрацю з росіянами та викладала російську мову та літературу в школі окупованої Горлівки. Вчителька підтримувала РФ та поширювала ворожу пропаганду. Колаборантці призначили три роки тюрми, але звільнили від відбування покарання з дворічним іспитовим терміном.

Як вказано у вироку суду, який винесли у серпні 2023 року, уродженка Полтавської області Вікторія Сухих у невстановлений слідством час, але не пізніше січня 2023 року, перебуваючи у тимчасово окупованому місті Горлівка на Донеччині погодилась на співпрацю з росіянами. Вікторія Сухих стала заступницею директора школи №77, викладаючи російську мову та літературу.

Вікторія Сухих заперечувала російську збройну агресію, підтримувала та поширювала ворожу пропаганду. Зокрема, вчителька робила це у групі 8 класу, де вона була класною керівничкою, створеній у російській соцмережі «Вконтакті».

Українські правоохоронці обвинуватили Вікторію Сухих у колабораційній діяльності. У суді жінка визнала свою провину та уклала угоду про визнання винуватості з прокурором.

Справу розглянула суддя Ірина Волоско, яка визнала Вікторію Сухих винною у колабораційній діяльності та призначила покарання – три роки тюрми з забороною працювати в закладах освіти, органах державної влади чи місцевого самоврядування протягом 10 років. Однак жінку звільнили від відбування призначеного покарання з дворічним іспитовим терміном. На вирок ще може бути подана апеляція.