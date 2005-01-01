У Львові виникла пожежа у під’їзді будинку

Близько опівночі в під'їзді на другому поверсі триповерхового житлового будинку, розташованому на вул. Здоров’я, 14 у Львові, виникла пожежа. Займання виникло біля вхідних дверей однієї із квартир, інформує прес-служба ДСНС Львівщини.

Повідомлення до рятувальників надійшло 27 березня о 00:33. Пожежу оперативно ліквідували.

Евакуації мешканців не проводили. Ніхто з людей не постраждав.

Причину виникнення займання встановлюють.