У Львові виникла пожежа у під’їзді будинку

СуспільствоОрися Шиян, сьогодні, 08:5610770

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Близько опівночі в під'їзді на другому поверсі триповерхового житлового будинку, розташованому на вул. Здоров’я, 14 у Львові, виникла пожежа. Займання виникло біля вхідних дверей однієї із квартир, інформує прес-служба ДСНС Львівщини.

Повідомлення до рятувальників надійшло 27 березня о 00:33. Пожежу оперативно ліквідували.

Евакуації мешканців не проводили. Ніхто з людей не постраждав.

Причину виникнення займання встановлюють.

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