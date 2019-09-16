У Львові військовим контрактникам платитимуть 25 тис. грн одноразової допомоги

Головні новини Львова 16.09Зореслава Губарь, 16 вересня, 13:08 626 0
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Контрактникам тепер будуть виплачувати одноразову грошову допомогу у розмірі 25 тис. грн. Проте йдеться лише про львів'ян і тільки у випадку підписання контракту щонайменше на три роки.

«У червні з'явилася нова програма по виплаті одноразової матеріальної допомоги особам, які планують підписати в 2019 році контракт зі Збройними силами України. Це може бути як вперше, так і повторний контракт, і в період із 6 червня по 31 грудня 2019 року», – пояснила Наталія Мазурок, заступниця директора Львівського центру надання послуг учасникам бойових дій.

Виплати запроваджують, аби заохотити чоловіків йти служити, а також продовжувати вже існуючі контракти.

«Це стимулює. Один із тих всіх моментів позитивних, які має контрактна служба. Якщо ми агітуємо на військову службу, то розповідаємо і про стабільне грошове забезпечення, забезпечення речовим майном, проживанням, медичним забезпеченням. Одноразова виплата – один зі стимулів, який ми теж кажемо нашим кандидатам, це допомагає прийняти їм остаточне рішення», – розповів Андрій Дубовой, військовий комісар Личаківського та Залізничного районів.

Загалом на цей рік у міському бюджеті на ці виплати пропонують закласти 2,5 млн грн. За це на найближчій сесії ще мають проголосувати міські депутати. Якщо програма буде дієвою, то наступного року її продовжать.

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