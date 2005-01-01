У Львові власник виявив у квартирі злодія

У Львові у суботу, 9 червня близько 4:00 патрульні отримали виклик на вул. І. Франка, де за словами заявника невідомий проник у його квартиру.

Інспектори прибули на виклик за п’ять хвилин часу і встановили, що невідомий чоловік заліз у квартиру через відкрите вікно у внутрішньому дворику. Власник, зайшовши на кухню побачив чоловіка, який тримав у руках його ноутбук. Пояснити ні заявнику, ні патрульним свого перебування у чужому житлі він не змін, повідомила Патрульна поліція Львівської області.

Правоохоронці встановили, що 31-річний чоловік є підозрюваним у крадіжці з проникненням у Жовкві. На місце події викликали слідчих та експертів. Згодом зловмисника помістили в ізолятор тимчасового тримання.

Нагадаємо, працівники Шевченківського відділу поліції викрили двох зловмисників, які 8 червня у Львові пограбували квартиру на 80 тис. грн.