У неділю вночі, 16 листопада, у Львові трапилася ДТП внаслідок якої загинув 24-річний водій. Про це повідомили у департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОВА.

ДТП сталася близько 01:00 у Львові, на перехресті вул. Генерала Курмановича та Збиральної. 24-річний мешканець Львова, керуючи автомобілем марки Honda Civic CRX, не впорався з керуванням, виїхав на узбіччя і зіткнувся із деревом. Внаслідок ДТП від отриманих травм львів’янин загинув на місці події.

Усі фото поліції

За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Правоохоронці встановлюють обставини події.