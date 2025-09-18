Хлопець рухався на самокаті велодоріжкою і потрапив під авто

У середу, 17 вересня, на вул. Виговського у Львові водій мікроавтобуса Renault Master збив 13-річного підлітка, який рухав на самокаті велодоріжкою. Хлопця госпіталізували до лікарні.

За даними департаменту цивільного захисту ЛОВА, ДТП сталася близько 8:20 на вул. Івана Виговського, 5. 64-річний водій автомобіля Renault Master, мешканець Львова, здійснив наїзд на 13-річного львів’янина, який рухався на самокаті велосипедною доріжкою.

Унаслідок ДТП дитину з травмами нижніх кінцівок у стані середнього ступеня важкості госпіталізували до лікарні святого Миколая.

Обставини аварії встановлюють правоохоронці.