У Львові у четвер, 7 червня, близько 2:00 на вул. Городоцькій автомобіль Volkswagen, яким керував 57-річний львів’янин, скоїв наїзд на 73-річного пішохода.

Внаслідок наїзду чоловік отримав перелом кісток тазу та забої, його госпіталізували, повідомив відділ комунікації поліції Львівщини.

Правоохоронці встановлюють обставини події, відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.286 Кримінлаьного кодексу (порушення правил безпеки дорожнього руху). Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – обмеження волі на строк до трьох років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Нагадаємо, Шевченківський расуд Львова оштрафував 77-річного пенсіонера на 340 грн за раптовий вихід на проїжджу частину, внаслідок чого на нього наїхав автомобіль.