Водія намагалися перевірити на стан наркотичного спʼяніння

Водій, якого правоохоронці зупинили у стані наркотичного спʼяніння, відмовився проходити медичний огляд та згодом почав доводити, що виявлені сиптоми – це астигматизм. Львівський апеляційний суд підтвердив рішення Жовківського районного суду оштрафувати водія на 17 тис. грн та позбавити права кермування на один рік.

Інцидент стався 10 лютого 2025 року в місті Жовква, йдеться у матеріалах справи Жовківського районного суду. Іван Марцінковський керував автомобілем ВАЗ 2107 із симптомами, які поліцейські розцінили як ознаки наркотичного сп’яніння: розширені зіниці, що не реагували на світло, почервоніння очей та порушення координації рухів. На місці правоохоронці запропонували водію пройти огляд на стан спʼяніння, проте Марцінковський відмовився. Момент відмови зафіксували бодікамери правоохоронців.

21 липня 2025 року суддя Жовківського районного суду Марʼяна Олещук визнала винним водія. Натомість Іван Марцінковський зі своїм адвокатом оскаржували рішення у Львівському апеляційному суді. Захисник водія наполягав, що зіниці були розширені через астигматизм, а сама зупинка авто була безпідставною. Однак апеляційний суд вказав, що наявність проблем із зором не звільняє від обов’язку пройти медичний огляд, а факт відмови підтверджено відеозаписами.

У підсумку суд визнав апеляцію водія безпідставною та залишив у силі рішення Жовківського районного суду – оштрафувати Івана Марцінковського на 17 тис. грн і позбавити права кермування на один рік. Постанову можна оскаржити у касаційному порядку.