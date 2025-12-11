У Львові вперше відбулась церемонія поховання на новому військовому цвинтарі
Новини Львова від ZAXID.NET за 11 грудня
У четвер, 11 грудня, у програмі «Новини Львова від ZAXID.NET» дивіться:
- Замах на умисне вбивство. Уночі у приватний будинок біля Львова влучив дрон з вибухівкою.
- Відбудова після атаки. Як Львівська міська рада допомагає підприємцям відновлюватися.
- Поле почесних поховань №87. У Львові вперше відбулась церемонія поховання на новому військовому цвинтарі.
- Пухлину в серці видалив робот. Кардіохірурги лікарні св.Пантелеймона вперше виконали унікальну операцію.
