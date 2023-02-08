Кнопки працюють цілодобово, навіть під час екстрених відключень світла

У Львові встановили кнопки термінового виклику поліції охорони. Зробили це задля профілактики правопорушень у публічних місцях. Це соціальний проект Департаменту поліції охорони, який впроваджується по всій Україні. Про це в середу, 8 лютого, повідомили в Управлінні поліції охорони в Львівській області.

Завдяки тривожній кнопці, кожна людина, яка стала свідком правопорушення чи опинилась в небезпеці, може викликати поліцію без мобільного телефону. Кнопки працюють цілодобово, навіть під час екстрених відключень світла, адже мають резервне живлення.

«Знайти таку кнопку дуже просто, адже біля них розміщені таблички «Виклик поліції» та «Терміновий виклик поліції», які в нічний час доби освітлюються. Після натискання тривожної кнопки на місце події за лічені хвилини прибуде наряд реагування поліції охорони», – пояснюють в Управлінні поліції охорони у Львівській області.

Загалом на території обслуговування поліції охорони у Львівській області встановили 10 кнопок термінового виклику поліції:

м. Львів, вул. Ів. Франка, 33;

м. Львів, вул. Солодова, 4;

м. Львів, пл. Я. Осмомисла, 3;

м. Львів, вул. І. Мазепи, 12;

м. Львів, проспект Шевченка, 14;

м. Львів, вул. Сихівська, 11;

м. Львів, вул. Наукова, 43а;

м. Львів, вул. В. Великого, 111;

м. Львів, вул. В. Липинського, 60;

м. Дубляни, вул. Шевченка, 20.

В Управлінні поліції охорони Львівщини наголошують, що за хибне натискання кнопки передбачена адміністративна відповідальність.