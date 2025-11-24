У Львові встановили додаткові системи оповіщення: адреси
Впродовж 2025 року у Львові встановили 16 нових гучномовців для оповіщення про повітряну тривогу. У планах ще цього року – встановити 6 додаткових одиниць. Про це повідомив керуючий справами виконавчого комітету ЛМР Євген Бойко.
«Продовжуємо роботу над системами оповіщення в громаді: цього року встановили 16 одиниць, в планах – ще 6. Загалом, щоб охопити голосовими оповіщеннями усі 100% міста, плануємо встановити ще 43 гучномовці», – зазначив Євген Бойко.
Цього року встигли встановили 16 таких на локаціях:
- Мечнікова, 10;
- Варшавська, 126;
- Миколайчука, 9;
- Бандери, 91;
- Свєнціцького, 15;
- Зелена, 22;
- Хоткевича, 48;
- Зубрівська, 1;
- Довженка, 13;
- Кавалерідзе, 15;
- Трильовського, 17;
- Скорини, 34;
- Степанівни, 13;
- Патона, 7;
- Вигоди, 27;
- Червоної Калини, 81.
Для наступних шести, які встановлять до кінця року, локації ще вибирають.
У ЛМР закликають повідомляти на «Гарячу лінію міста 15-80», якщо біля вас не чутно систем оповіщення під час повітряних тривог.