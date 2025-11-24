До кінця року встановлять ще шість гучномовців

Впродовж 2025 року у Львові встановили 16 нових гучномовців для оповіщення про повітряну тривогу. У планах ще цього року – встановити 6 додаткових одиниць. Про це повідомив керуючий справами виконавчого комітету ЛМР Євген Бойко.

«Продовжуємо роботу над системами оповіщення в громаді: цього року встановили 16 одиниць, в планах – ще 6. Загалом, щоб охопити голосовими оповіщеннями усі 100% міста, плануємо встановити ще 43 гучномовці», – зазначив Євген Бойко.

Цього року встигли встановили 16 таких на локаціях:

Мечнікова, 10;

Варшавська, 126;

Миколайчука, 9;

Бандери, 91;

Свєнціцького, 15;

Зелена, 22;

Хоткевича, 48;

Зубрівська, 1;

Довженка, 13;

Кавалерідзе, 15;

Трильовського, 17;

Скорини, 34;

Степанівни, 13;

Патона, 7;

Вигоди, 27;

Червоної Калини, 81.

Для наступних шести, які встановлять до кінця року, локації ще вибирають.

У ЛМР закликають повідомляти на «Гарячу лінію міста 15-80», якщо біля вас не чутно систем оповіщення під час повітряних тривог.