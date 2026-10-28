Учасники підтримали ідею комплексного розвитку транспортної інфраструктури Львова

У Львові закликали залучити студентів та викладачів до обговорення перспектив розвитку транспортної інфраструктури міста. Зокрема, йдеться про розвиток міжнародного аеропорту, будівництво європейської залізничної колії та створення зручного сполучення між залізницею, летовищем і автомобільними дорогами. Про це повідомила Львівська міська рада після зустрічі з керівниками 14 університетів.

Ректорка Львівської політехніки Наталія Шаховська наголосила, що до обговорення таких проєктів варто залучати університетську спільноту.

«Важливо залучати університети, викладачів і студентів до обговорення транспортних проєктів, щоб пояснити мешканцям їхні переваги. Залізничний вокзал, європейська колія та сполучення з летовищем мають бути частинами єдиної транспортної системи», – зазначила Наталія Шаховська.

Під час зустрічі головний архітектор Львова Антон Коломєйцев презентував ректорам концепцію розвитку міжнародної транспортної інфраструктури міста. За його словами, Львів у перспективі може стати одним із ключових транспортних вузлів Європи, поєднавши залізничне, повітряне та автомобільне сполучення.

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Над концепцією розвитку території біля Львівського аеропорту вже працюють британські компанії Jacobs, Gleeds та BDP. Серед запропонованих напрямів – будівництво європейської залізничної колії, яка має напряму сполучити Львів із містами ЄС, розвиток міжнародного аеропорту та покращення автомобільного сполучення між основними транспортними об’єктами.

«Цей проєкт визначатиме розвиток Львова й регіону впродовж наступного десятиліття та стане важливим драйвером інфраструктурних змін. Європейські партнери розуміють, що Львів може стати важливим транспортним вузлом», – сказав Антон Коломєйцев.

У зустрічі взяли участь керівники 14 закладів вищої освіти, зокрема ректорка Національного університету «Київський авіаційний інститут» Ксенія Семенова, ректор Львівського національного університету імені Івана Франка Роман Гладишевський, ректорка Львівської політехніки Наталія Шаховська, ректор Українського католицького університету Тарас Добко, ректор Львівської національної академії мистецтв Василь Косів та заступник начальника Національної академії сухопутних військ полковник Максим Лановий.

Учасники підтримали ідею комплексного розвитку транспортної інфраструктури Львова та наголосили на необхідності залучати університетську спільноту до її обговорення.

Ксенія Семенова також наголосила на важливості збереження можливостей для подальшого розвитку Львівського аеропорту. За її словами, великий міжнародний аеропорт необхідний місту для залучення іноземного капіталу та розвитку бізнесу. Учасники наголосили, що рішення щодо забудови територій поблизу аеропорту в Сокільниках мають враховувати довгострокові потреби транспортної інфраструктури Львова і регіону.