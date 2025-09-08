Це вже четвертий такий центр у Львові, там надаватимуть ветеранам та їхнім рідним усі необхідні послуги

У понеділок, 8 вересня, у Львові відкрили новий центр надання послуг учасникам бойових дій. Облаштували його у приміщенні Шевченківської районної адміністрації, що на вул. Липинського,11. Це вже четвертий такий центр у Львові, там надаватимуть ветеранам та їхнім рідним усі необхідні послуги.

«Це є центр для ветеранів, в якому працюють ветерани й члени їхніх сімей. Ми насамперед будемо закривати базові потреби. Це юридичні консультації, психологічна допомога і поради щодо працевлаштування. Працюватиме й фахівець із супроводу ветеранів», – розповів керівник Львівського центру надання послуг учасникам бойових дій Андрій Жолоб.

Андрій Жолоб зазначив, що згідно зі статистикою, у Львові вдається працевлаштовувати 30% ветеранів. Він зазначив, що хлопці з інвалідністю, на кріслах колісних, також мають можливість для працевлаштування.

«Ми посилено працюємо з великими бізнесами й державними компаніями над тим, як працювати з ветеранами, як комунікувати. В кожній компанії потрібно запроваджувати посаду помічника HR-фахівця з ветеранської політики. Це є принцип “рівний-рівному". Довіряться хлопці тільки тим, хто має досвід бойових дій», – додав Андрій Жолоб.

Міський голова Львова Андрій Садовий зазначив, що завдання міста – щоб таких центрів ставало більше.

«Ми врахували всі зауваження, які були раніше. Тут є ідеальна доступність. Він розташований фактично у центрі міста. Тут є також і ЦНАП, тобто родина може звернутися з будь-якого питання й отримати консультації. Це є комбінація всіх можливих сервісів», – наголосив Андрій Садовий.

Міський голова додав, що станом на сьогодні, 58 тис. львів’ян перебувають на війні.

Нагадаємо, у Львові центри надання послуг учасникам бойових дій працюють також на вул. Пекарській,41, вул. Генерала Чупринки,85 та на вул. Виговського,32.