У Львові заради порятунку пенсіонерки патрульні полізли у вікно

СуспільствоА. Д., сьогодні, 16:142670

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У Львові заради порятунку пенсіонерки патрульні полізли у вікно
фото скріншот з відео
Через балкон патрульні потрапили в помешкання на третьому поверсі

У суботу, 31 березня, до патрульної поліції Львова надійшло повідомлення про 87-річну жінка, яка вже п’ятий день не виходить на зв'язок з родичами і знайомими. Патрульні прибули на місце проживання пенсіонерки в одному з будинків на вул. Стрийській.

Спроба відімкнути двері квартири виявилася невдалою, оскільки замок був заблокований зсередини. Після цього патрульні викликали Державну службу з надзвичайних ситуацій.

Порятунок 87-річної жінки патрульні зафіксували на відео

Скориставшись драбиною надзвичайників офіцери через балкон потрапили до квартири на третьому поверсі. У помешканні вони побачили жінку, що лежала на землі та важко дихала. Потерпілу госпіталізували у 8-му клінічну лікарню.

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