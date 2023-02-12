ДТП сталась 11 лютого удень на проспекті Липинського

У суботу, 11 лютого, на вул. Липинського у Львові сталась ДТП. Автомобіль Opel, водій якого був винуватцем аварії, втік з місця пригоди. Про це повідомляє патрульна поліція Львівської області.

«До поліцейських підійшов очевидець події і надав відео з реєстратора, де чітко були видно номерні знаки та марку авто втікача. Завдяки камерам Центру безпеки міста вдалося вирахувати напрямок руху втікача. Поліцейські розшукали його на одній із автозаправних станцій неподалік. Виявилося, що авто вже було в розшуку», – ідеться у повідомленні патрульних.

За кермом автомобіля була сестра власника. Поліцейські встановили, що саме 34-річний власник машини вчинив ДТП на вул. Липинського. На водія склали три протоколи: за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило ДТП), ст. 122-4 (Залишення місця ДТП) та за ч. 5 ст. 126 (Повторне протягом року керування транспортним засобом будучи позбавленим посвідчення водія) КУпАП.

За останнє порушення передбачений штраф у розмірі 40 800 грн з позбавленням права керування транспортним засобом на строк від п’яти до семи років та з оплатним вилученням транспортного засобу чи без такого.

Автомобіль порушника вилучили та доставили на арештмайданчик, оскільки транспортний засіб розшукувала виконавча служба.