У Львові злодій при розподілі краденого майна застрелив свого напарника

СуспільствоОрися Шиян, сьогодні, 11:056060

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У Львові двоє злодіїв, які не поділили викрадене майно, вчинили стрілянину. В результаті один з них загинув.

Як повідомляє прес-служба прокуратури Львівської області, у п’ятницю, 1 червня, на вулиці Богданівській у Львові між двома чоловіками, що ділили викрадене майно, виник конфлікт.

Один з них вистрілив малокаліберним пістолетом в груди іншому. Він помер у кареті швидкої допомоги.

42-річного мешканця Львівщини затримали і взяли під варту. За ч.2 ст.121 КК України (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть) йому загрожує позбавлення волі до 10 років.

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