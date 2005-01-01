У Львові злодій при розподілі краденого майна застрелив свого напарника

У Львові двоє злодіїв, які не поділили викрадене майно, вчинили стрілянину. В результаті один з них загинув.

Як повідомляє прес-служба прокуратури Львівської області, у п’ятницю, 1 червня, на вулиці Богданівській у Львові між двома чоловіками, що ділили викрадене майно, виник конфлікт.

Один з них вистрілив малокаліберним пістолетом в груди іншому. Він помер у кареті швидкої допомоги.

42-річного мешканця Львівщини затримали і взяли під варту. За ч.2 ст.121 КК України (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть) йому загрожує позбавлення волі до 10 років.