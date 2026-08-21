Продовжено рух автобусів №80 до Великих Грибович

У п’ятницю, 21 серпня, виконавчий комітет Львівської міськради вніс зміни до схеми руху двох автобусних маршрутів. Мова про маршрути №15 та №80.

Як повідомили під час засідання виконкому, зміни внесли для покращення якості пасажирських перевезень, враховуючи лист офісу агломерації та розвитку громад.

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«Продовжено рух автобусів №80 до Великих Грибович, а у маршруті №15 вносимо зміни у схему руху в центральній частині міста», – повідомили на засіданні виконкому.

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Оновлений маршрут автобусів №15: вул. Городоцька (приміський вокзал) – вул. Городоцька – пл. М. Кропивницького – вул. С. Бандери – вул. М. Коперника – вул. П. Дорошенка – просп. Свободи – пл. А. Міцкевича – пл. Галицька – вул. Князя Романа – вул. І. Франка – вул. Зелена – вул. Дж. Вашингтона – вул. Пасічна – вул. Медової Печери – вул. Пасічна – вул. Личаківська – пл. Митна – вул. Підвальна – пл. Данила Галицького – вул. І. Гонти – пл. Князя Ярослава Осмомисла – вул. Торгова – вул. Городоцька – вул. Т. Шевченка – вул. Захисників України – вул. Городоцька – вул. Городоцька (приміський вокзал).

Маршрут №15 обслуговує приватне АТП «14630».

Оновлений маршрут автобусів №80: с. Великі Грибовичі (вул. Дублянська) – м. Дубляни (вул. Б. Хмельницького – вул. І. Франка – вул. М. Коцюбинського – вул. Т. Шевченка – вул. Володимира Великого) – с. Малехів (вул. Київська) – вул. Б. Хмельницького – вул. В. Липинського – просп. В. Чорновола – вул. Торгова – пл. Різні – просп. В. Чорновола – вул. В. Липинського – вул. Б. Хмельницького – с. Малехів (вул. Київська) – м. Дубляни (вул. Володимира Великого – вул. Т. Шевченка – вул. М. Коцюбинського – вул. І. Франка – вул. Б. Хмельницького) – с. Великі Грибовичі (вул. Дублянська).

Маршрут №80 обслуговує приватний перевізник «Епітранс».