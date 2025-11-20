Військова техніка окупантів в Маріуполі

У Маріуполі зафіксували наймасштабніше за останній рік перекидання російських сил у бік міст Пологи та Гуляйполе Запорізької області. Про це розповів керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко 20 листопада.

За словами Андрющенка, через Маріуполь у бік Запорізької області пройшла велика організована колона з семи тягачів із бронетехнікою, щонайменше 15 вантажівок із російськими окупантами та боєкомплектом в супроводі автомобілів УАЗ (так званих «буханок»).

«Уся техніка маркована знаком “трикутник у трикутнику”. Стан машин та вантажівок “нові”, не після ремонту і не з поля бою. Це не “латання дір”, а повноцінне підсилення», – вважає керівник ЦВО.

Він додав, що, зважаючи на викладене, говорити про «стабілізацію» під Гуляйполем наразі не варто.

Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що впродовж минулої доби, 19 листопада, на Гуляйпільському напрямку українські військові зупинили 11 ворожих атак у районах Рівнопілля, Зеленого Гаю та у напрямку населених пунктів Затишшя й Зелене.

