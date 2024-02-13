З собою чоловік мав гвинтівку з тепловізором

Правоохоронці разом з представниками українського товариства мисливців і рибалок зупинили жителя села Косівської громади для перевірки документів. З собою чоловік мав гвинтівку з тепловізором, а вдома в нього знайшли револьвер, рушницю, порох та понад 1300 набоїв.

Як повідомили у поліції Івано-Франківської області 13 лютого, у мешканця Косівщини не було дозволу на зберігання зброї.

«Прикарпатець при собі мав предмет, схожий на малокаліберну гвинтівку з набоями та тепловізор. В подальшому правоохоронці провели огляд житлових приміщень у господарстві за місцем проживання чоловіка. Там вилучено: комплектуючі деталі та предмети до вогнепальної зброї; предмети, схожі на пістолет-револьвер та мисливську рушницю, понад 1300 набоїв різного калібру, полімерні пакети з речовиною, схожою на порох», – інформують у поліції.

Після проведення експертизи прикарпатцю можуть оголосити про підозру у незаконному поводженні зі зброєю, бойовими припасами та вибуховими речовинами. За скоєне чоловіку загрожує до семи років ув’язнення.