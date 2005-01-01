У Миколаєві суд постановив негайно повернути на посаду міського голову

Раніше за усунення мера проголосували міської ради

СуспільствоКатерина Чурилова, сьогодні, 13:458910

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У Миколаєві суд постановив негайно повернути на посаду міського голову
Олександр Сєнкевич у суді

Центральний районний суд Миколаєва прийняв додаткове рішення негайно відновити Олександра Сєнкевича на посаді міського голови. Про це повідомили «НікВєсті».

«Центральний районний суд Миколаєва прийняв додаткове рішення і визначив спосіб виконання попереднього судового рішення відносно визнання незаконним і скасування рішення Миколаївської міської ради про відставку мера Олександра Сєнкевича. Суд постановив негайно відновити Олександра Сєнкевича на посаді міського голови», – говориться в повідомленні.

Видання інформує, що рішення 2 квітня оголосила суддя Центрального райсуду Миколаєва Наталія Черенкова.

За словами Сєнкевича, перед поверненням на посаду міського голови йому необхідно пройти ще низку процедур і отримати необхідні документи, зокрема, рішення суду.

«Нині не стоїть завдання забігти в кабінет, до того ж, там нічого немає. Далі буде робота з відновлення життєдіяльності міста. Відразу. З цього місця», — зазначив Сєнкевич, пише «Свідок.інфо».

Нагадаємо, 16 березня Центральний райсуд Миколаєва скасував рішення міської ради про відставку мера Сєнкевича як таке, що не відповідає чинному законодавству.

Тимчасова виконувачка обов’язків міського голови Тетяна Казакова офіційно відмовилася оспорювати перемогу Сєнкевича у суді.

5 жовтня 2017 року позачергова сесія Миколаївської міської ради визнала незадовільною роботу й достроково припинила повноваження міського голови Миколаєва Сєнкевича. Він не погодився з рішенням депутатів про свою відставку і подав позов до суду.

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