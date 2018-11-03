У Миколаївській області невідомі пограбували олійний завод

Нападники демонтували камери відеоспостереження та зникли у невідомому напрямку

У Баштанці в Миколаївській області четверо невідомих чоловіків увірвались до приміщення прохідної маслозаводу, побили охоронця та зв’язали разом із жінкою-лаборантом. Після цього розпиляли сейф й забрали понад 200 тис. гривень. Про це повідомила обласна поліція.

Також нападники демонтували камери відеоспостереження та зникли у невідомому напрямку.

Про пограбування правоохоронцям близько четвертої ранку 2 листопада повідомив постраждалий охоронець.

Фото Нацполіції

Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею 187 Кримінального кодексу України - «Розбій». Злочинцям загрожує позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років із конфіскацією майна.

Їх шукає поліція.

Нагадаємо, у ніч на понеділок, 15 жовтня у Дніпровському районі Києва неадекватні чоловік і дві жінки, ставши свідками ДТП, витягли з постраждалого авто гаманець, а потім влаштували бійку з поліцією.