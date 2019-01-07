У Молдові заборонили використання поліетиленових пакетів

У Молдові набув чинності закон про заборону на використання та реалізацію поліетиленових пакетів, що надаються споживачам у пунктах продажу товарів. Про це 7 січня повідомляє місцеве видання ZDG з посиланням на відповідний закон.

Зазначається, що за порушення нових правил будуть штрафувати як юридичних так і фізичних осіб. Уточнюється, що документ набиратиме чинності поступово. Так, через рік, з 1 січня 2020 року, будуть заборонені використання та реалізація тонких пластикових пакетів, товщиною менше 50 мікрон, за винятком тих, що використовуються як упаковка.

Як альтернативу одноразовому посуду або пластиковим пакетам пропонується використовувати продукцію з паперу, кукурудзяного борошна, органічних конопель, цукру, пшениці, цукрових буряків, цукрової тростини, крохмалю, яблучних відходів.