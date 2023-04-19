60-річну мешканку Моршина затримали правоохоронці

Поліція затримала 60-річну жительку Моршина, яка під час побутового конфлікту вдарила свою матір сокирою по голові. Як інформує Нацполіція Львівщини, від отриманих травм жінка загинула.

У повідомленні поліції вказано, що вбивство трапилось 18 квітня приблизно о 15:30 у Моршині. 60-річна жінка під час побутового конфлікту завдала удару сокирою по голові своїй 93-річній матері, яка мешкала у тому ж будинку. Від отриманих травм пенсіонерка померла на місці події.

Поліцейські затримали зловмисницю в порядку ст.208 КПК України. Слідчі територіального підрозділу поліції повідомили їй про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – від семи до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває, невдовзі суд обере підозрювані запобіжний захід.