Перший клієнт перереєстрував авто 26 квітня

У Центрі надання адміністративних послуг прикордонного міста Мостиська можна перереєструвати автомобіль. Про це 27 квітня повідомив Сервісний центр МВС у Львівській області.

Перше авто тут оформили 26 квітня. Після проходження експертного дослідження та отримання відповідного висновку, новий власник автівки перереєстрував автомобіль та отримав свідоцтво про реєстрацію і номерний знак безпосередньо у Центрі надання адміністративних послуг.

«Відтепер не потрібно їхати до сервісного центру МВС, щоб оформити договір купівлі-продажу та пройти процедуру перереєстрації автомобіля – усе можна зробити на місці. Місто Мостиська стали першими, але невдовзі такі послуги стануть доступними і в інших громадах Львівщини», – зазначив начальник Регіонального сервісного центру ГСЦ МВС у Львівській області Олександр Семчишин.

Послуга з перереєстрації транспортних засобів на Львівщині також доступна у ЦНАПах: