У Мостиськах на Львівщині можна перереєструвати вживані автомобілі
Послуга доступна у міському ЦНАПі
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У Центрі надання адміністративних послуг прикордонного міста Мостиська можна перереєструвати автомобіль. Про це 27 квітня повідомив Сервісний центр МВС у Львівській області.
Перше авто тут оформили 26 квітня. Після проходження експертного дослідження та отримання відповідного висновку, новий власник автівки перереєстрував автомобіль та отримав свідоцтво про реєстрацію і номерний знак безпосередньо у Центрі надання адміністративних послуг.
«Відтепер не потрібно їхати до сервісного центру МВС, щоб оформити договір купівлі-продажу та пройти процедуру перереєстрації автомобіля – усе можна зробити на місці. Місто Мостиська стали першими, але невдовзі такі послуги стануть доступними і в інших громадах Львівщини», – зазначив начальник Регіонального сервісного центру ГСЦ МВС у Львівській області Олександр Семчишин.
Послуга з перереєстрації транспортних засобів на Львівщині також доступна у ЦНАПах:
- м. Миколаїв;
- м. Львів, вул. К. Левицького, 67;
- м. Львів, вул. Ч. Калини, 72-а;
- м. Винники, вул. Галицька, 12.