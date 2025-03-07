Правоохоронці відкрили кримінальну справу за замах на вбивство

Інцидент стався у четвер, 6 березня, в одному з медзакладів Мукачева. 31-річний пацієнт поранив ножем медсестру після переведення його з реанімації. Правоохоронці відкрили кримінальну справу за замах на вбивство.

Як повідомили у поліції Закарпатської області, за три дні до цього хворого доставили до реанімації лікарні. Чоловік накинувся на медсестру з ножем через переведення його до іншого відділення.

Нападнику загрожує до 15 років ув'язнення

«Наразі 21-річній потерпілій надають необхідну допомогу, у неї діагностовано колото-різану рану шиї. Агресивного нападника затримали спіробітники Мукачівського районного управління поліції та наряд поліції охорони», – зазначили правоохоронці.

Слідчі кваліфікували подію за ч. 2 ст. 15 та ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України – замах на умисне вбивство. Санкція статті передбачає від 7 до 15 років позбавлення волі.