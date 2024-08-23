Нападника помістили до ізолятора тимчасового тримання

Правоохоронці затримали 30-річного закарпатця, який напідпитку спровокував конфлікт з поліцейськими, поранивши одного з них мачете. За скоєне нападнику загрожує до 2 років ув’язнення.

Як повідомили у поліції Закарпатської області 22 серпня, подія сталася у Тячеві. Чоловік з маскою на обличчі під’їхав на велосипеді до правоохоронців – офіцера громади та працівника Управління поліції охорони, які перевіряли спрацювання тривожної кнопки на одному з обʼєктів.

За скоєне 30-річному мешканцю Тячева загрожує до 2 років ув’язнення.

«30-річний місцевий житель у стані алкогольного спʼяніння намагався спровокувати конфлікт з працівниками поліції. Після цього чоловік вийняв з наплічної сумки ніж-мачете та кинувся з ним в бік правоохоронців. При знешкодженні зловмисника, останній встиг поранити руку одного з поліцейських», – інформують у поліції.

Закарпатця помістили до ізолятора тимчасового тримання, йому обиратимуть запобіжний захід. За опір працівникові правоохоронного органу під час виконання ним службових обов’язків нападнику загрожує від 17 до 68 тис. грн штрафу, або пробаційний нагляд на строк до чотирьох років, або обмеження волі на той самий строк, або позбавлення волі на строк до двох років.