Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) виявило у начальника Хмельницького відділу Державної міграційної служби та його дружини майно на 7,3 млн грн, яке вони не могли придбати за офіційні доходи. Слідчі звернулися до суду з позовом про конфіскацію торговельного центру подружжя. Про це у понеділок, 5 січня, повідомили на офіційній сторінці НАЗК.

Під час моніторингу НАЗК встановило, що протягом 2021-2023 років дружина посадовця придбала торговельний центр в одному з селищ на Хмельниччині з магазинами змішаної торгівлі, кафе, офісними приміщеннями. У 2024 році у приміщенні добудували квартиру площею 52,7 кв. м. Загальна вартість покупки сягала 13,7 млн грн.

Агентство проаналізувало доходи службовця та його дружини й дійшло висновку про неможливість купівлі цієї нерухомості у законний спосіб.

Правоохоронці не розголошують прізвища підозрюваного, проте зазначають, що він є начальником Хмельницького відділу Управління Державної міграційної служби в Хмельницькій області. Згідно з даними з відкритих джерел, цю структуру очолює Вадим Сідлецький.

Згідно з даними декларації посадовця за 2023 рік, його дружина Вікторія Сідлецька є власницею приміщення в смт Чорний Острів, загальна площа якого – 933 кв. м. Про нього, ймовірно, і повідомляє НАЗК.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура звернулась до Вищого антикорупційного суду з позовом про визнання активів необґрунтованими та стягнення їх у дохід держави.