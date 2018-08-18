У нічних ДТП на Львівщині загинули велосипедист та пішохід

У двох ДТП, що сталися цієї ночі на території Львівської області, загинули 49-річний велосипедист та 30-річний пішохід. Про смертельні аварії у суботу, 18 серпня, повідомив департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

Перший випадок стався між селами Туринка та Боянець Жовківського району: після 21:30 на дорозі між цими селами 61-річний мешканець Червонограда, керуючи авто Daewoo Nexia, зіткнувся з велосипедистом. Від отриманих у ДТП травм велосипедист помер на місці аварії. Відомо, що це чоловік 1969 року народження, який жив у селі Туринка.

У іншій нічній ДТП, що сталася у Мостиському районі, загинув 30-річний пішохід. Сталося це близько 00:05 – 36-річний водій мінівена Ford Galaxy збив на дорозі у селі Крисовичі 30-річного місцевого чоловіка. Пішохід помер на місці аварії.

Більш детальну інформацію про ці ДТП з'ясовуватимуть слідчі поліції.