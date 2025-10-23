Через непорозуміння сталась перестрілка між військовими та поліцейськими

Поліцейський помилково вистрілив у військовослужбовця, що брав участь у масштабних навчаннях Бундесверу в баварському місті Ердінг, що на півдні ФРН. Солдата госпіталізували до медзакладу із незначними пораненнями. Про це 23 жовтня повідомила Deutsche Welle.

Як йдеться, інцидент трапився в середу, 22 жовтня. Поліція приїхала на виклик місцевих, які повідомили про підозрілих людей у камуфляжній формі з довгоствольною зброєю. Як згодом з’ясувалось, ті не знали про масштабні тренування Збройних сил країни в їхньому місті.

Військові сприйняли поліцейських, які прибули на місце виклику, за учасників тренування і почали стріляти по них холостими патронами. Поліція у відповідь відкрила вогонь з бойової зброї, поранивши одного з солдатів.

За словами речника місцевої поліції, постраждалого солдата вже виписали з лікарні, де його лікували від незначних поранень.

Наразі німецька кримінальна поліція разом із місцевими правоохоронцями проводить розслідування цього інциденту.

У Бундесвері повідомили, що наперед анонсували навчання. У межах навчань Marshal Power близько 500 військових разом із сотнями співробітників поліції, пожежної та рятувальної служб відпрацьовують надзвичайні ситуації не на обгороджених полігонах, а на звичайних вулицях та у громадських місцях.

Навчання проводяться в десятці баварських міст на північ від Мюнхена, зокрема в Ердінгу, з метою відпрацювання дій у разі нападу на країну-члена НАТО.