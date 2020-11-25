Поліцейські розслідують справу про незаконне працевлаштування, яке завдало збитків на суму близько 14 млн євро

У середу, 25 листопада, в Німеччині поліцейські спільно із працівниками митної служби провели масштабну спецоперацію по всій країні проти нелегального працевлаштування у сфері догляду в домогосподарствах. Рейд був проведений у справі про нелегальне працевлаштування українських громадян переважно польськими фірмами. Про це повідомила Deutsche Welle.

Обшуки провели у 170 приміщеннях на території 13 федеративних земель. До цієї спецоперації залучили близько тисячі німецьких поліцейських. Одночасно з обшуками у Німеччині слідчі дії щодо трьох головних підозрюваних провела польська прокуратура. Підставою для обшуків стало розслідування проти трьох громадян Польщі та пов’язаної 71 особи на території Німеччини. Згідно із підрахунками митного управління Дрездена, через їхні дії недорахування у фонди соцстрахування становлять близько 14 млн євро.

Їх підозрють у нелегальному перевезенні іноземців у комерційних цілях, незаконному працевлаштуванні іноземців, а також незаконному позбавленні і розкраданні заробітної плати. Під час обшуків вилучили документи, вогнепальну зброю, боєприпаси, близько 60 тис. євро готівкою та близько одного кілограма золота, яке коштує декілька десятків тисяч євро.

Як зазначає видання, розслідування щодо цієї справи ведеться вже близько трьох років. Увагу правоохоронних органів викликали українці, які приїжджали до Німеччини нібито із туриристичною метою, однак працювали без дозволу на компанії, до яких мали відношення підозрювані. Німецька поліція розслідує близько 1,4 тис. випадків незаконного перебування та працевлаштування, які стосуються жінок з України. Зазвичай їх вербують польські фірми в Україні, але вже згодом пропонують їхні послуги за нижчою ціною у Німеччині.