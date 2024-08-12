Німецькі правоохоронці розслідують вбивство 46-річного біженця з України

У німецькому місті Росток [Rostock] у притулку для біженців загинув 46-річний українець. За даними правоохоронців, ймовірно, чоловіка вбили. Про це повідомили німецька прокуратура та щотижневик Der Spiegel.

Подія трапилась у понеділок, 12 серпня, близько 12:15. Українця із пораненнями виявив співробітник служби безпеки. На місце події прибули поліцейські та медики. Лікар швидкої допомоги констатував, що 46-річний чоловік помер від отриманих травм. Більше подробиць у німецькій прокуратурі не розголошують, але зазначили, що обставини, за яких помер українець, вказують на те, що його вбили. Тому поліція розпочала розслідування за фактом у вбивства.

Німецький щотижневик Der Spiegel зазначає, що вбивство трапилось у місцевому притулку для біженців.

Нагадаємо, 27 квітня у німецькому місті Мурнау на парковці місцевого торгового центру Tengelmann Center двоє громадян України віком 36 та 23 років отримали смертельні ножові поранення. Один із чоловіків загинув на місці, а другий помер від завданих травм у лікарні. Згодом з’ясувалось, що вбиті українці були військовими. За підозрою у вбивстві німецькі правоохоронці затримали росіянина.