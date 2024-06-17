Наркотики перевозили у морських контейнерах з овочами та фруктами

Німецькі правоохоронці вилучили рекордну партію кокаїну в історії країни. Загалом вилучили 39 тонн кокаїну вартістю у 2,6 млрд євро, повідомило Associated Press у понеділок, 17 червня.

За даними агентство із посиланням на німецьких слідчих повідомило, що з кількох товарних контейнерів вилучили кокаїн вартістю 2,6 млрд євро (2,78 млрд доларів).

25 тонн наркотиків виявили у порту німецького Гамбурга, вісім у Роттердамському порту в Нідерландах, а також приблихно три тонни у Колумбії. Кокаїн ховали у контейнерах серед овочів та фруктів.

Правоохоронці також затримали сімох людей, причетних до масштабної контрабанди наркотиків. За даними слідчих, серед затриманих – громадяни Німеччини, Азербайджану, Болгарії, Марокко, Туреччини та України віком від 30 до 54 років.

Для транспортування кокаїну німець-бізнесмен створив сотню фіктивних компаній, які мали б легалізувати експорт наркотиків. За допомогою компаній протягом квітня-вересня 2023 року з Латинської Америки до Європи перевезли десятки морських контейнерів з кокаїном.

Наразі триває слідство для встановлення осіб інших спільників масштабної оборудки, які можуть проживати у Туреччині. За словами міністра юстиції землі Північний Рейн-Вестфалія Беньяміна Лімбаха, правоохоронці завдали «точного удару у щелепу наркобаронам».

Зазначається, що 39 тонн кокаїну стали найбільшою знахідкою правоохоронців в історії Німеччини.