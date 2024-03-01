У затриманого військовослужбовця виявили у машині коктейль Молотова, зброю та набої

У ніч на п’ятницю, 1 березня, у Німеччині солдат Бундесверу відкрив вогонь по чотирьох людях, внаслідок чого усі загинули. Серед загиблих є дитина, повідомила Spiegel із посиланням на прокуратуру та поліцію.

Чоловік скоїв вбивства у нижній Саксонії, у селищах Шесель і Ботель, де проживали загиблі. За даними правоохоронців, мотив військового міг бути пов’язаний з його стосунками із загиблими.

У поліції уточнили, що серед жертв нападника є дитина. Вік загиблої наразі невідомий. За даними Bild, солдат Бундесверу вбив свою колишню дівчину та її дитину, а також застрелив нового хлопця загиблої та його матір. Водночас офіційної інформації про це немає.

Правоохоронці повідомили, що військовослужбовець здався поліції майже одразу після скоєного злочину. Його затримали та взяли під варту. За даними ЗМІ, у чоловіка виявили в машині коктейль Молотова. Поліція також вилучила кілька магазинів до вогнепальної зброї та додаткові набої.

Вік та мотиви злочинця наразі невідомі. Триває слідство.