Миколаївський районний суд Львівської області визнав мешканця Стрийського району Володимира Костіва винним у невиконанні судового рішення. 14 липня 2022 року, чоловіка оштрафували за п’яне водіння та на рік позбавили права кермувати авто. Однак, за місяць до припинення дії заборони, поліцейські зупинили його за кермом у Новому Роздолі ще й в комендантську годину.

За матеріалами справи, 14 липня 2022 року, Жидачівський райсуд оштрафував Володимира Костіва на 17 тис. грн за п’яне водіння, а також на рік заборонив водити авто. Законної сили постанова набрала 9 серпня 2022 року, й відтоді чоловік рік не міг їздити.

5 липня 2023 року, близько 01:35, по вул. Степана Бандери у Новому Роздолі поліцейські зупинили авто Renault Kangoo через порушення комендантської години. За кермом виявився оштрафований Костів, який кермував попри рішення суду.

13 грудня 2023 року суд оштрафував Володимира Костіва на 10,2 тис. грн за невиконання судового рішення. У суді чоловік визнав свою вину та просив суворо не карати. Вирок можна буде оскаржити в апеляції.

До того ж на вебпорталі Судової влади України у розкладі засідань вказано, що 20 грудня 2023 року суд знову заслухає справу вчинення адмінправопорушення Володимиром Костівом. Зокрема, йдеться про повторне водіння в нетверезому стані, а також відстуність документів на право керування машиною.