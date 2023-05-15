У межах реставрації альтанки встановили підствітку

У львівському парку імені Івана Франка відреставрували та освітили 200-річну ротонду, яка є єдиною вцілілою в парку альтанкою.

Ротонду почали реставрувати у листопаді 2022 року. Під час реставрації на круглому даху ротонди встановили мідний шпиль заввишки понад 2 метри. Покриття в альтанці замостили світлим каменем. Також відреставрували дах, карнизи, колони та сходи.

В альтанці вмонтували енергоощадне освітлення – встановили вісім нових світильників зі світлодіодними жарівками. Тепер купол ротонди у вечірній час підсвічується зсередини. Роботи виконали реставратори ТОВ «Ренесанс». Спонсорував роботи оптовий ринок «Шувар».

Невдовзі майсти облаштують благоустрій довкола ротонди. Біля альтанки планують зробити водовідведення, встановити лавочки та освітлення, замінити замощення. Роботи мають розпочати у червні.

Зазначимо, що ротонда з колонами – єдина, яка збереглася у центральному парку Львова. Її встановили у 1835 році. Це кам’яна «глорієтта» з дорійською колонадою, які зустрічаються у парках доби романтизму. Тоді ж у парку збудували ресторан, так звані «лазєнки» (бані), встановили альтанки, літній театр просто неба, площу штучних вогнів, карусель, різні алеї й стежки. Востаннє її ремонтували 2010 року.

Парк імені Івана Франка вважається одним з найстаріших не тільки у місті, а й в Україні. Колись на цих місцях були міські лани, які в XV сторіччі польські королі Казимир і Ягайло подарували місту для користування.