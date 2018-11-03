У пасажира рейсового автобуса у Краковці знайшли півкілограма наркотиків

Марихуану знайшли у багажному відділі автобуса

Під час оформлення пасажирів рейсового автобуса у пункті пропуску Краковець, що на українсько-польському кордоні, у сумці одного з пасажирів виявили 500 грам марихуани. Як повідомляють прес-служби митників та прикордонників, інцидент трапився 2 листопада.

Прикордонники ініціювали перевірку сумок у багажному відділенні автобуса, що курсував за маршрутом «Скадовськ – Познань». Службова собака вказала на одну із сумок, де виявили чорний пакет, у якому було 500 грам речовини рослинного походження. За попередніми даними, йдеться про марихуану.

Прикордонники ініціювали перевірку сумок у багажному відділі автобуса, що курсував за маршрутом «Скадовськ – Познань»

«Крім того, в цьому самому пакеті був вкладений пакунок із наскрізь промоченою нашатирним спиртом ватою, ймовірно для перебивання запаху та відлякування службових собак на кордоні», – вказано у прес-службі прикордонників.



Як додають у прес-службі ДФС Львівщини, ця сумка належала 40-річному мешканцю Івано–Франківської області. Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення – це порушення ст.305 Кримінального кодексу України. Інформацію про злочин скеровано до відповідних правоохоронних органів.