Обеліск виявився пустотілим і під час демонтажу зруйнувався

На Закарпатті у місті Перечин демонтували обеліск воїнам-землякам, полеглим у Другій світовій війні. На його місці збудують мовну школу за Кембриджською програмою, в якій навчатимуться 850 учнів.

Рішення про демонтаж радянського монумента, зведеного у 1965 році, прийняли на засіданні виконавчого комітету Перечинської міської ради 9 травня. Обеліск виявився пустотілим і під час демонтажу зруйнувався, розповів ZAXID.NET 13 травня мер Перечина Іван Погоріляк.

«З цінного на цьому великому монументі – таблиця з іменами 30 загиблих земляків, які воювали у складі червоної армії. Зараз думаємо, як увічнити їх пам’ять на меморіальному кладовищі Другої світової війни», – розповів Іван Погоріляк.

На території обеліску збудують школу з Кембриджською програмою навчання на 850 місць. Фото Карпатського об’єктиву

За словами Івана Погоріляка, діти загиблих захисників та діти зниклих безвісти українців навчатимуться у мовній школі безкоштовно. Діти українських військових матимуть пільги.

«Школа почне працювати з 1 вересня 2026 року. Кошти вкладає українська компанія, яка також інвестує у виготовлення вітряків», – зазначив Андрій Погоріляк.

Нагадаємо, з початком повномасштабного вторгнення РФ у Перечин релокувалися кілька потужних підприємств, серед яких Краматорський завод важкого верстатобудування – єдиний український виробник вітрових установок мультимегаватного класу.

У серпні 2023 року Кабмін погодив створення у Перечині індустріального парку «Френдлі Віндтехнолоджі» за назвою компанії, що реалізовує спорудження вітроелектростанцій на Закарпатті. На 1 вересня 2025 року влада Перечина анонсувала відкриття у місті Першого краматорського ліцею, для якого виділили приміщення колишньої місцевої школи.