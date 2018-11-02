У пішохідній зоні в центрі Львова зменшать кількість автомобілів

У пішохідній зоні Львова має поменшати автомобілів

Виконавчий комітет Львівської міськради під час засідання 2 листопада прийняв рішення зупинити видачу перепусток для проїзду у пішохідну зону в центрі Львова щонайменше на три тижні - до 23 листопада. За цей час департамент адміністративних послуг має напрацювати нові правила видачі таких перепусток.

Згідно прийнятого рішення, до 23 листопада не видаватимуться нові перепустки на в’їзд у пішохідну зону центральної частини Львова, обмеженої просп. Свободи, пл. Торговою, пл. Данила Галицького, вул. Підвальною, вул. Валовою, пл. А. Міцкевича.

Протягом найближчих трьох тижнів департамент адміністративних послуг разом з управлінням безпеки міста та іншими відповідальними структурами має подати на розгляд виконкому нову редакцію Положення про порядок регламентованого в’їзду транспортних засобів у пішохідну зону центральної частини м. Львова.

За словами головної юристки Львова Гелени Пайонкевич, місто планує обмежити перелік підстав для видачі перепусток. «Ми вважаємо, що сьогодні занадто багато машин заїжджає у центральну частину міста», - зазначила вона.

Нагадаємо, що сьогодні для проїзду у центральну пішохідну зону Львова необхідно мати зелену (для мешканців), жовту (для автомобілів, які обслуговують підприємства та заклади) або червону (для спецслужб і силових структур) перепустку. При цьому зараз автомобілі сфери обслуговування можуть заїжджати в центральну пішохідну зону з 06:00 до 11:00.