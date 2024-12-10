У Покровську припиняють розподіл природного газу

У Покровську Донецької області через наступ росіян з 12 грудня припинять розподіл природного газу. Про це у вівторок, 10 грудня, повідомили у пресслужбі «Донецькоблгазу».

«Фахівці АТ “Донецькоблгаз”, попри обстріли, робили все можливе, щоб жителі Покровська отримували природний газ та могли користуватися його благами. Нині через значні пошкодження газопроводів та постійні ворожі атаки ліквідація наслідків бойових дій на системі газорозподілу та відновлення газопостачання абонентам – неможливі», – йдеться у повідомленні.

Споживачів просять перекрити газові крани на газових приладах та на газопроводі до приладів. Абонентів приватного сектору закликають перекрити запірний пристрій на газопроводі-вводі до будинку.

Крім того, Покровська міська військова адміністрація закликає мешканців міста евакуюватись. У понеділок, 9 грудня, аналітичний проєкт DeepState повідомляв, що росіяни продовжують просуватися до Покровська. Окупантам вдалося збільшити зону контролю на південних околицях села Шевченко, яке розташоване неподалік Покровська. Аналітики зазначають, що окупація Покровська – основна задача росіян.

«Скоріше за все, противник, як і на інших ділянках фронту, буде намагатися взяти, як мінімум, під вогневий контроль логістичні шляхи в Покровськ і таким чином пробувати заволодіти містом», – йдеться у повідомленні DeepState.

Генштаб ЗСУ у вівторок, 10 грудня, повідомив, що на Покровському напрямку станом на 16:00 росіяни від початку доби здійснили 21 спробу потіснити українських військових із займаних позицій у районах населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Даченське, Новий Труд, Зелене, Піщане, Покровськ та Шевченко. Сили оборони відбили 14 атак, сім боєзіткнень – тривають.

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