При затриманні в українця знайшли ніж

У Польщі затримали 21-річного українця Ярослава Ф., студента одного з люблінських університетів, який готувався вбити випадкову людину у межах інтеренет-челенджу «Кривава пʼятниця». Про це повідомила польська поліція, у понеділок, 12 жовтня.

У п’ятницю, 9 вересня, після обіду правоохоронці отримали повідомлення від чоловіка, ім’я якого не розголошують. Він повідомив, що 21-річний українець погрожував того ж дня вбити випадкову людину. За словами заявника, чоловік був сильно збуджений, а його поведінка викликала побоювання, що він справді може здійснити напад.

Того ж дня поліцейські затримали українця, коли той працював водієм таксі – при ньому був ніж. Під час обшуку його помешкання поліцейські знайшли ще два спеціалізовані ножі для метання. Також слідчі вилучили два мобільні телефони та ноутбук, у яких після експертизи виявили, що українець шукав в інтернеті матеріали, пов’язані з катуваннями.

Крім того, за даними правоохоронців, Ярослав Ф. намагався домовитися з іншою людиною про спільне вбивство. Він нібито пропонував дати цій людині ніж. Чоловіка тимчасово заарештували на три місяці – розслідування у справі триває.

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Нагадаємо, в польських школах запровадили посилені заходи безпеки після кількох нападів із ножами, які сталися останніми днями.

У четвер, 8 жовтня, у початковій школі в Лещидолі-Новінах 15-річний підліток напав із ножем на 37-річну працівницю закладу. Жінка отримала смертельні поранення. Ще двоє людей постраждали. Підлітка затримали, а суд вирішив на три місяці помістити його до притулку для неповнолітніх.

Того ж дня в Остроленці 19-річний поляк із ножем напав на учнів, учителів та випадкових перехожих. Йому висунули дев’ять обвинувачень, зокрема у замаху на вбивство кількох людей. Суд призначив йому тримісячний арешт. Чоловік визнав провину, однак відмовився давати пояснення.

Ще один напад стався у школі для дорослих у Варшаві. 21-річна учениця напала з ножем на трьох молодих жінок, які приїхали до закладу подати документи. Суд також взяв її під варту на три місяці.

Після цих випадків польська поліція посилила патрулювання біля шкіл та дитсадків, а також почала перевіряти повідомлення про можливі загрози. На цьому тлі в соцмережах поширилися чутки про так звану «криваву п’ятницю» 9 жовтня, через що частина батьків вирішила залишити дітей удома.