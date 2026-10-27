Суд взяв його під вартою на три місяці

Польська поліція затримала 33-річного українця, який викрав автомобіль Lexus клієнта автомайстерні, після чого підпалив його. Чоловік був у стані наркотичного сп’яніння та напав на поліцейських. Про це повідомила польська газета Super Express.

Як йдеться у повідомленні, інцидент стався в понеділок, 19 жовтня, у селі Зельонкі, що неподалік Кракова. До поліцейських надійшло повідомлення про підпал машини. Очевидці зазначили, що чоловік облив автівку рожевою рідиною, підпалив її, після чого бігав збуджено навколо машини.

Інцидент побачили працівники державної установи, яка відповідає за національні дороги та намагалися зупинити чоловіка. Але їм це зробити не вдалося, палій взяв цеглу та почав бити нею машину держслужбовців.

Чоловіка вдалося затримати після того, як на виклик приїхала поліція. Він намагався втекти, чинив опір, нападав на поліцейських та пошкодив також поліцейську автівку. Як встановили правоохоронці, нападником виявився 33-річний громадянин України, який працював автомеханіком на сервісі у Кракові. Оглянувши автомобіль, поліція знайшла у спаленому Lexus метамфетамін. У його оселі також знайшли наркотики, які, за даними слідства, чоловік планував продавати.

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Затриманого доставили до районної прокуратури у Кракові. Українцю оголосили шість звинувачень. Йдеться про викрадення та знищення автівки, зберігання та продаж наркотиків, керування автомобілем у наркотичному сп’янінні, напад на поліцейських та пошкодження службових автівок. Суд взяв його під вартою на три місяці.